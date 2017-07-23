Умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов

Один из самых известных участников кооперативного движения в СССР конца 1980-х годов предприниматель Артем Тарасов скончался на 68-м году жизни, сообщили Интерфаксу в пресс-службе партии "Яблоко", от которой он в 2016 выдвигался в депутаты Госдумы.

"Умер Артем Михайлович Тарасов. Эту информацию нам сейчас подтвердила его помощница", - сказали в пресс-службе, передает Интерфакс.

В партии отметили, что о причине смерти, дате и месте прощания семья Тарасова сообщит в понедельник.

Артем Тарасов родился в Москве 4 июля 1950 года. В 1989-м был избран вице-президентом Союза объединенных кооперативов СССР, в 1990 году - народным депутатом РСФСР. Первый советский предприниматель, который легально стал миллионером. С конца 1991 года по 1993 год находился в первой эмиграции в Лондоне.

В 1993 году был избран депутатом Государственной Думы первого созыва по Центральному одномандатному избирательному округу Москвы. В 1996-м выдвигался на должность президента России, однако не был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией РФ. С конца 1996 по 2003 год опять жил в Лондоне во второй вынужденной эмиграции. Имел звания кандидата технических наук, академика международной академии при Генеральном Консульстве ООН.

Тарасов был председателем правления ООО "Институт инноваций" и генеральным директором ООО "Национальная Венчурная компания - "Навеком". В сентябре 2016 года выдвигался в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" в Красноярском крае.