rus.err.ee

Контавейт проиграла в финале турнира в Гштааде голландке Бертенс ({{commentsTotal}})

Анетт Контавейт
Анетт Контавейт Автор: AFP/Scanpix
Спорт
Спорт

Анетт Контавейт, занимающая 32-е место в рейтинге WTA , проиграла в финале турнира в швейцарском Гштааде голландке Кики Бертенс, занимающей 35-е место в рейтинге WTA, со счетом 4: 6, 6: 3, 1: 6.

Поединок длился почти два часа.

Сильнейшая эстонская теннисистка испытывала проблемы на подаче атлетичной голландки, к тому же 25-летняя соперница удачно использовала выходы к сетке. Бертенс сделала 6 эйсов, Контавейт ни разу не подала навылет. Счет личных встреч между теннисистками сравнялся - 1:1, передает delfi.

Для Контавейт это был третий финал за последние месяцы в WTA-туре, из которых она выиграла один. Бертенс заработала в Гштааде 43 000 долларов, Контавейт - 21 400 USD.

В новом мировом рейтинге, который будет обнародован в понедельник, эстонская теннисистка поднимется на 27-е место.

Редактор: Надежда Берсенёва

контавейт


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Дни роз в Ботаническом саду Таллинна.Дни роз в Ботаническом саду Таллинна.
ФОТО: в Таллиннском ботаническом саду проходят Дни роз
Тамара Христофорова стала членом Партии реформ 20 июля 2017 года.Тамара Христофорова стала членом Партии реформ 20 июля 2017 года.
Организатор Русского бала в Тарту в преддверии местных выборов усилила Партию реформ
Артем ТарасовАртем Тарасов
Умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов
Туристический автобус в Таллинне.Туристический автобус в Таллинне.
Вакра: в Таллинне слишком высока концентрация дизельных автобусов
Новая игра Pokemon Go вывела людей на улицы.Новая игра Pokemon Go вывела людей на улицы.
Многотысячный фестиваль поклонников Pokemon Go в Чикаго сорвался из-за технических сбоев
Парк Кадриорга отметил 299-летиеПарк Кадриорга отметил 299-летие
ФОТО: Кадриоргский парк отметил 299-летие

В субботу, 22 июля, парку Кадриорга исполнилось 299 лет.

Николай Новоселов.Николай Новоселов.
Николай Новоселов стал серебряным призером ЧМ по фехтованию в Лейпциге
Обновлено: 19:58 
Женский хор Carmen Manet из Словении.Женский хор Carmen Manet из Словении.
Первый хоровой конкурс Евровидения выиграла Словения
Индийские военные прочесывают штат Чхаттисгарх в центральной Индии.Индийские военные прочесывают штат Чхаттисгарх в центральной Индии.
СМИ: Индия заняла третье место в мире по числу терактов с жертвами
Библиотека в поезде Таллинн-Москва.Библиотека в поезде Таллинн-Москва.
Начальник поезда Таллинн-Москва: в библиотеке поезда не хватает "Анны Карениной"
День города в Маарду 22 июля 2017 года.День города в Маарду 22 июля 2017 года.
ФОТО: в Маарду отметили День города
Заседание Совбеза ООН.Заседание Совбеза ООН.
Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание по Иерусалиму
ЭСТОНИЯ
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Ушедший из дома престарелых мужчина найден, с ним все в порядке
Обновлено: 14:08

Лыунаская префектура благодарит всех за помощь в поиске 70-летнего Александра, который вчера, 22 июля, ушел из дома престарелых в Хелленурме. Внимательный гражданин сообщил в полицию, что видел похожего по описанию мужчину.

Кейлаская больница.Кейлаская больница.
Будущее Кейлаской больницы под вопросом из-за налоговой задолженности в 700 000 евро
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Land Cruiser врезался в Peugeot с четырьмя пожилыми женщинами в Харьюмаа
Площадь Вабадузе в Таллинне.Площадь Вабадузе в Таллинне.
Раймонд Кальюлайд призвал не строить препятствия для скейтбордистов в центре Таллинна
Самолет Transaviabaltika садится в Курессааре.Самолет Transaviabaltika садится в Курессааре.
Ратас: на линии Сааремаа-Таллинн нужны самолеты большей вместимости
Илллюстративная фотография.Илллюстративная фотография.
Сельскохозяйственная палата: злоупотребляющие пестицидами должны отвечать за ущерб
Здание минфина на улице Эндла.Здание минфина на улице Эндла.
Репс хочет разместить одну из госгимназий в Таллинне в освобождающемся здании минфина
ИДА-ВИРУМАА
Лося обнаружили около 8 утра у дома по улице Пушкина.Лося обнаружили около 8 утра у дома по улице Пушкина.
Утром в Нарве застрелили лосенка
Обновлено: 21.07
В Алайыэ опять власть сменилась.В Алайыэ опять власть сменилась.
В Алайыэ сменилось руководство волостного собрания
Аптекари Северного двора познакомят посетителей с возможностями использования растенийАптекари Северного двора познакомят посетителей с возможностями использования растений
В выходные в Нарвском музее аптекари познакомят гостей с пряностями и растениями
Катри Райк.Катри Райк.
Катри Райк будет участвовать в выборах как кандидат на пост мэра Нарвы
Ирене Кяосаар.Ирене Кяосаар.
Новый глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар: Нарва для меня как родной дом
ЗА РУБЕЖОМ
Здание Конгресса США в Вашингтоне.Здание Конгресса США в Вашингтоне.
Конгресс США согласовал новые санкции против России
Взорванный автомобиль генпрокурора Египта.Взорванный автомобиль генпрокурора Египта.
Египетский суд приговорил к смерти 28 человек за убийство генпрокурора
Афганские полицейские в Гильменде.
16 афганских полицейских погибли в результате ошибочного авиаудара США
Виктор Орбан.
Премьер Венгрии пообещал поддержать Польшу против европейской "инквизиции"
Демьян Кудрявцев.
Владельца газет "Ведомости" и The Moscow Times лишили российского гражданства
Иллюстративная фотография.
Небо над Великобританией перегружено самолетами
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Евгений КриштафовичЕвгений Криштафович
В рабочей группе Криштафовича по созданию избирательного союза "Таллинн 2037" пока 21 человек
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Производители пива: в Эстонии пиво скоро будет втрое дороже, чем в Латвии
Дети в Эстонии должны научиться плавать как можно раньше.Дети в Эстонии должны научиться плавать как можно раньше.
Новые правила для школ: ученик 3-го класса должен проплывать 200 метров вместо 25-ти
Мнение / Интервью
Судовые охранники были арестованы в Индии 18 октября 2013 года.Судовые охранники были арестованы в Индии 18 октября 2013 года.
Паэт: подвижек в деле судовых охранников нет, потому что в Индии их считают террористами

По словам евродепутата Урмаса Паэта, который был в Индии в апреле этого года и обсуждал проблему судовых охранников со многими индийскими политиками и государственными деятелями, пока никаких подвижек в этом деле нет, поскольку в Индии задержанных с оружием судовых охранников считают террористами.

Обновлено: 15:00 
П.И.Филимонов об "Игре престолов": Еще двенадцать
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Забравшая девочку из семьи соцработник: родители отказывались менять образ жизни
Советник Канцлера права Владимир Свет.Советник Канцлера права Владимир Свет.
Детей в Эстонии не забирают из семей из-за бедности, гражданства или национальности
ЭКОНОМИКА
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Moody's подтвердило кредитный рейтинг Эстонии на уровне A1
СМИ: Ryanair грозит прекратить перелеты между Великобританией и ЕС
21.07
Стоимость пива в графиках: цены достигли максимума, но выросла и покупательная способность
21.07
Магазины Maksimarket, Konsum и "A ja O" переходят на товарный знак Coop
21.07
Siemens разрывает контракты с российскими компаниями из-за поставок газовых турбин в Крым
21.07
МВФ согласился выделить Греции 1,6 млрд евро
20.07
Совет EVR Cargo отложил решение о закупке вагонов в России
СПОРТ
Анетт КонтавейтАнетт Контавейт
Контавейт проиграла в финале турнира в Гштааде голландке Бертенс
Сборная Эстонии по волейболу.Сборная Эстонии по волейболу.
Сборная Эстонии по волейболу обыграла команду Словакии в отборочном турнире ЧМ
Брент Леписту был удален на 24-й минуте матча.
"Флора" в меньшинстве победила "Таммеку"
Анетт Контавейт.
Контавейт вышла в финал турнира в Швейцарии
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Синхронное плавание переименовали в артистическое
Волейболисты сборной Эстонии.Волейболисты сборной Эстонии.
Волейболисты Эстонии продолжают борьбу за путевку на ЧМ-2018
Хиндрек Оямаа.Хиндрек Оямаа.
Футболист Хиндрек Оямаа до конца сезона будет играть в финском JJK Jyväskyla
КУЛЬТУРА
В субботу в парке проводится много развлекательных мероприятий.В субботу в парке проводится много развлекательных мероприятий.
Парк Кадриорга отмечает 299 лет со дня основания
ФОТО: в четверг в Таллинне открылась выставка скульптора и живописца Рафаэля Арутюньяна
Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство
Коневодческая ферма в Тори.Коневодческая ферма в Тори.
Министру сельской жизни поручили создать фонд "Эстонские музеи сельской жизни"
выборы
Эдгар Сависаар и Тоомас Витсут.Эдгар Сависаар и Тоомас Витсут.
Витсут: Сависаар может принять решение об участии в выборах в последнюю минуту
Сейчас родитель платит за место в детском саду 57,43 евро в месяц.Сейчас родитель платит за место в детском саду 57,43 евро в месяц.
Таллиннские реформисты обещают упразднить плату за место в детском саду
Председательство Эстонии в ЕС
В Таллинне проходит встреча министров здоровья стран ЕС.В Таллинне проходит встреча министров здоровья стран ЕС.
Министры здоровья ЕС обсудили общеевропейские решения по сокращению вреда от алкоголя в Европе
Министр здоровья Эстонии Евгений Осиновский и замминистра здравоохранения Великобритании Джеймс О'Шонесси.Министр здоровья Эстонии Евгений Осиновский и замминистра здравоохранения Великобритании Джеймс О'Шонесси.
Министры здоровья ЕС обсудили в Таллинне внедрение цифровых технологий в здравоохранение
Притытие министров в Котел культуры.
Министры стран ЕС обсудят в Таллинне темы труда, здравоохранения и социальной сферы
Юри Ратас и Тереза Мэй успели обсудить несколько вопросов.
Ратас и Мэй обсудили предстоящий выход Великобритании из ЕС
Последние новости
15:15
Контавейт проиграла в финале турнира в Гштааде голландке Бертенс
14:57
Конгресс США согласовал новые санкции против России
14:11
По случаю юбилея Эстонской Республики сделано более 400 подарков
14:08
Ушедший из дома престарелых мужчина найден, с ним все в порядке Обновлено
14:01
Умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов
13:17
ФОТО: в Таллиннском ботаническом саду проходят Дни роз
13:09
Организатор Русского бала в Тарту в преддверии местных выборов усилила Партию реформ
12:29
Вакра: в Таллинне слишком высока концентрация дизельных автобусов
12:16
Индекс цен производителей промышленной продукции снизился по сравнению с маем
11:56
Многотысячный фестиваль поклонников Pokemon Go в Чикаго сорвался из-за технических сбоев
11:28
СМИ: Индия заняла третье место в мире по числу терактов с жертвами
11:04
Первый хоровой конкурс Евровидения выиграла Словения
10:40
IF kindlustus напоминает: лето - самое правильное время для вырубки опасных или старых деревьев
10:30
ФОТО: Кадриоргский парк отметил 299-летие
Эстония
Библиотека в поезде Таллинн-Москва.
Начальник поезда Таллинн-Москва: в библиотеке поезда не хватает "Анны Карениной"
Кейлаская больница.
Будущее Кейлаской больницы под вопросом из-за налоговой задолженности в 700 000 евро
Проведенные в пярнуских парках исследования выявили опасные деревья, которые необходимо спилить.
В пярнуских парках спилят опасные деревья-патриархи