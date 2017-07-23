Контавейт проиграла в финале турнира в Гштааде голландке Бертенс

Анетт Контавейт, занимающая 32-е место в рейтинге WTA , проиграла в финале турнира в швейцарском Гштааде голландке Кики Бертенс, занимающей 35-е место в рейтинге WTA, со счетом 4: 6, 6: 3, 1: 6.

Поединок длился почти два часа.

Сильнейшая эстонская теннисистка испытывала проблемы на подаче атлетичной голландки, к тому же 25-летняя соперница удачно использовала выходы к сетке. Бертенс сделала 6 эйсов, Контавейт ни разу не подала навылет. Счет личных встреч между теннисистками сравнялся - 1:1, передает delfi.

Для Контавейт это был третий финал за последние месяцы в WTA-туре, из которых она выиграла один. Бертенс заработала в Гштааде 43 000 долларов, Контавейт - 21 400 USD.

В новом мировом рейтинге, который будет обнародован в понедельник, эстонская теннисистка поднимется на 27-е место.