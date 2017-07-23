В центре Москвы прошла санкционированная акция за свободный интернет

Около 800 человек, по данным московской полиции, приняли участие в санкционированном столичными властями шествии "За свободный интернет" в центре города.

"На Страстном бульваре началось согласованное властями Москвы шествие. В мероприятии принимают участие около 800 человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. В ведомстве отметили, что полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность, передает ТАСС.

Организаторы акции подавали заявку на участие в ней 10 тысяч человек.

Как передает корреспондент ТАСС, около 14:00 участники акции начали движение от Страстного бульвара к улице Академика Сахарова. Они держат в руках различные флаги и плакаты против цензуры в интернете, скандируют лозунги. Были задержаны два человека с транспарантами, которые не имели отношения к заявленной цели акции.

По ходу движения участников акции сопровождали сотрудники Росгвардии, бойцы столичного ОМОНа и сотрудники полиции. Акция прошла без каких-либо происшествий, сообщил ТАСС после окончания шествия.

СМИ называют двух задержанных

По данным СМИ, еще до начала митинга произошло первое задержание - пожилой мужчина Григорий Саксонов (имя указывает "ОВД-Инфо") держал в руках плакат с надписью: "Путин lies" ("Путин лжет"), передает Русская служба Би-би-си.

Позднее стало известно о еще одном задержании - за незаконную агитацию в автозак отвели активиста "Протестной Москвы". Его знакомые утверждают, что молодому человеку вменяют статью 20.2 КоАП России - нарушение правил проведения митингов.

Некоторые активисты пожаловались в эфире "Дождя", что полицейские изымают все плакаты, на которых есть надписи на английском языке, даже если они не противоречат правилам.

Некоторые активисты активно поддерживают математика Дмитрия Богатова, которого обвиняют в призывах к терроризму.