Эстонские военнослужащие в Ливане начали службу на базе ООН на голубой линии

Эстонские военнослужащие, несущие службу в Ливане в составе миротворческой миссии UNIFIL, в воскресенье, 23 июля, приступили к несению службы на расположенной на контрольной линии базе ООН 6-50, чтобы следить за соблюдением режима разделения сторон.

"Мы продолжаем прежнюю оперативную деятельность, кроме того, личный состав взвода постоянно несет службу на двух наблюдательных постах и обеспечивает готовность подразделения быстрого реагирования, задачей которого является мониторинг ситуации на голубой линии и реагирование на возможные инциденты", - сообщил BNS младший лейтенант подразделения Estpla-23 Оливер Нылвак.

Комплектация различных небольших позиций является частью регулярной службы. Место службы эстонских военнослужащих окружают защитные барьеры, на базе имеются наблюдательные и оборонительные позиции, посадочная площадка для вертолета, столовая и такие же бытовые условия, как и на основной базе.

Вместе с эстонскими штабными офицерами в Ливане в рамках миротворческой миссии ООН UNIFIL служит около 40 эстонских военных, большую часть которых составляет подразделение размером со взвод, укомплектованное преимущественно на базе штабной и тыловой рот Разведбатальона. Эстонское пехотное подразделение входит в состав дислоцированного в Южном Ливане Ирландско-Финского батальона. Всего в UNIFIL участвует 40 стран. Это шестое эстонское подразделение, которое служит в Ливане. В период 1996-1997, когда Эстония впервые приняла участие в миссии UNIFIL, в ней участвовала пехотная рота.