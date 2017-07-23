Юлия Беляева завоевала бронзу на ЧМ по фехтованию

На проходящем в Лейпциге чемпионате мира по фехтованию эстонская шпажистка Юлия Беляева в полуфинале в напряженной борьбе проиграла россиянке Татьяне Гудковой и завоевала бронзовую медаль.

До этого в четвертьфинале Юлия Беляева выиграла у немки Александры Ндоло со счетом 15:9 и обеспечила себе, как минимум, бронзовую медаль.

В полуфинале Беляева встретилась с россиянкой Татьяной Гудковой и в напряженной борьбе проиграла со счетом 13:12. Ранее россиянка в 1/8 финала выбила из борьбы еще одну эстонскую шпажистку — Ирину Эмбрих.

Во втором полуфинале украинка Елена Кривицкая проиграла польской спортсменке Еве Нелип и теперь золотую и серебряную медали разыграют между собой Ева Нелип и Татьяна Гудкова.

На пути к полуфиналу Юлия Беляева в 1/32 финала выиграла у румынки Греты Верес со счетом 15:10. В 1/8 - одержала победу над спортсменкой из Южной Кореи Серой Сон (14:10). В четверть финале Беляева победила китаянку Chengzi Xu со счетом 12:9.

Две другие эстонские спортсменки Эрика Кирпу и Кристина Кууск выбыли из борьбы в самом начале чемпионата. Кирпу проиграла итальянке Маре Наварра (12:15), а Кууск — украинке Анфисе Почкаловой (7:15).

Ирина Эмбрих в 1/32 финала выиграла у россиянки Дарьи Мартынюк (15:7), в 1/16 финала - у польки Ренаты Кнапик-Мязга (12:9), но в 1/8 финала проиграла россиянке Татьяне Гудковой (8:15).