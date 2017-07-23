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Ветераны общества "Сакала" намерены бойкотировать слет в Синимяэ ({{commentsTotal}})

Памятник в Синимяэ.
Памятник в Синимяэ. Автор: Фото: генштаб Сил обороны
Эстония
Эстония

Объединяющее эстонцев, в годы Второй мировой войны воевавших на немецкой стороне Общество ветеранов войны "Сакала" (Eesti Sõjameeste Sakala Ühing), направило Союзу борцов за свободу Эстонии открытое обращение, в котором, среди прочего, отмечается, что, поскольку мемориальное мероприятие в память о сражениях в районе Синимяэ стало бессмысленным, разумнее было бы его бойкотировать.

По словам подписавших обращение от имени правления общества пожилых ветеранов Харальда Мяэпалу и Бориса Така, организацию данного мероприятия на себя всегда брало Объединение ветеранов Эстонской гренадерской дивизии (20. ERDVÜ), однако за последние годы мероприятие изменилось и утратило свой первоначальный облик. "На сегодняшний день мероприятие полностью утратило свой смысл и по этой причине мы считаем разумным бойкотировать подобные сходки. Нет смысла ехать так далеко только для того, чтобы похлебать суп", - отмечается в обращении.

Общество выражает беспокойство по поводу предстоящего мемориального мероприятия и при этом ссылается на его координатора, Маури Киудсоо, по словам которого в этом году речей в программе встречи нет. В то же время, общество «Сакала» многие годы участвовало в слетах в Синимяэ и председатель общества неоднократно выступал там с речами.

Кроме того, общество выносит предложение самим устраивать ежегодный слет в Синимяэ на Гренадерском холме.

"Это место свято для нас, там сражались и погибали за Эстонскую республику. Исполнявший обязанности президента Юри Улуотс призвал в 1944 году эстонских парней сражаться, они взяли оружие и пошли — и пали, и мы не имеем права забывать о них. Народ, который не помнит своей истории, не имеет будущего", - подчеркивается в заявлении общества "Сакала".

Редактор: Надежда Берсенёва

Источник: BNS

синимяэ


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Ветераны общества "Сакала" намерены бойкотировать слет в Синимяэ

Объединяющее эстонцев, в годы Второй мировой войны воевавших на немецкой стороне Общество ветеранов войны "Сакала" (Eesti Sõjameeste Sakala Ühing), направило Союзу борцов за свободу Эстонии открытое обращение, в котором, среди прочего, отмечается, что, поскольку мемориальное мероприятие в память о сражениях в районе Синимяэ стало бессмысленным, разумнее было бы его бойкотировать.

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