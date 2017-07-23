Тысячи поляков продолжают протестовать против скандальной судебной реформы

В Польше набирают акции протеста. Жители недовольные скандальной судебной реформой выходят на улицы. Под угрозой один из главных принципов демократии: разделение властей. Еврокомиссия грозит Варшаве санкциями. Готовы ли их поддержать эстонские политики - выясняла "Актуальная камера".

Реформа, инициированная правящей партией, предусматривает отставку всех членов национального судебного совета Польши и назначения новых, кандидатуры которых должен одобрить парламент. Председателей окружных и федеральных судов, а также верховного суда будет утверждать лично министр юстиции.

Оппозиция убеждена, что грядущая реформа нанесет сокрушительный удар по независимости судебной власти в стране и подорвет принцип разделения властей. Десятки тысяч человек вышли на улицы польских городов, чтобы выразить свое отношение к скандальному законопроекту. Участники протестов требуют от правящей партии "Право и справедливость" соблюдения Конституции и демократических норм, заявила активистка Катажина Химиак "Актуальной камере".

"Я вижу, что по сравнению с тем, что было год назад, когда происходили другие акции, сейчас активизировалась молодежь. Очень много молодых людей, таких же как я, не имеющих никакого отношения к каким-то партиям. Просто обычные граждане, которые хотят, чтобы эти три закона не вступили в силу», - рассказала участница акций протеста в Варшаве Катажина Химиак.

Выходит на улицу не только молодежь, на акциях много людей, которые почти 30 лет назад так же выходили на улицу, чтобы вернуть Польше независимость.

По сравнению с тем что было пару недель назад, протесты стали ещё более массовыми, страх в обществе становится все заметнее, gотому что сейчас наблюдается попытка перечеркнуть все достижения демократии, которых удалось достичь.

Европейская комиссия уже пригрозила Варшаве санкциями за покушение на европейские демократические ценности.

Готовы ли эстонские коллеги польских депутатов на решительные шаги?

"Эстония не должна быть в первых рядах тех, кто будет осуждать то, что происходит в Польше. Но, с другой стороны, мы и не можем остаться среди тех, кто "замалчивает" проблему. Если надо на таком профессиональном уровне реагировать, то я думаю в таком случае положительной реакция с нашей стороны не будет", - считает член депутатской группы по парламентским связям с Польшей

Андрес Херкель.

Судьба законопроекта решится в течение двух недель. Президент Анджей Дуда может воспользоваться правом вето, подписать документ или вернуть его на доработку в парламент.