Актуальная камера 23.07.2017 (20:00)

Объединяющее эстонцев, в годы Второй мировой войны воевавших на немецкой стороне Общество ветеранов войны "Сакала" (Eesti Sõjameeste Sakala Ühing), направило Союзу борцов за свободу Эстонии открытое обращение, в котором, среди прочего, отмечается, что, поскольку мемориальное мероприятие в память о сражениях в районе Синимяэ стало бессмысленным, разумнее было бы его бойкотировать.