Актуальная камера 23.07.2017 (20:00)

Объединяющее эстонцев, в годы Второй мировой войны воевавших на немецкой стороне Общество ветеранов войны "Сакала" (Eesti Sõjameeste Sakala Ühing), направило Союзу борцов за свободу Эстонии открытое обращение, в котором, среди прочего, отмечается, что, поскольку мемориальное мероприятие в память о сражениях в районе Синимяэ стало бессмысленным, разумнее было бы его бойкотировать.
В середине июля пассажирам поезда Таллинн-Москва стали предлагать нестандартную услугу: возможность воспользоваться в поезде библиотекой. "Актуальная камера" в субботу выясняла, в чем заключается и как выглядит эта возможность.
Один на один
Вице-председатель Реформистской партии, депутат Европарламента Урмас Паэт отвечает на вопросы слушателей