В Эстонии прошел День открытых хуторов

В этот солнечный день 280 ферм и хуторов по всей Эстонии открыли свои двери для посетителей. В этом году выбор ферм открытых для посещения очень многообразен. От тех, которое разводят альпак и до так называемых театральных хуторов, передает "Актуальная камера".

"Представлено много хуторов, которые занимаются экологическим туризмом. Много музеев, таким образом есть здесь и культурная составляющая", - рассказал о мероприятии канцлер Министерства сельского хозяйства Иллар Леметти.

Всеэстонский день открытых хуторов официально стартовал на хуторе Каспри в Тартумаа. Хутор впервые распахнул двери для столь значительного количества посетителей. Здесь занимаются разведением овец, производством мёда и изготовлением различных изделий ручной работы.

"Помимо разведения овец надо ещё ходить на работу. Только с овцами сложно получить желаемый доход", - пояснила хозяйка хутора Каспри Рагне Кярнер-Неэвитс.

"Одно дело поддерживает другое. В один год какой-то бизнес идёт лучше, другой хуже, таким образом и поддерживается равновесие", - добавил хозяин хутора Каспри Орми Неэвитс.

В наши дни городские жители не так часто контактируют с сельской жизнью. Если задуматься, мало кто когда -либо доил козу или видел, как производят мёд. В такой день как сегодня можно узнать, например, как получают мех ангорских кроликов и чем окуривают ульи. Ну а также избавиться от множество неверных суждений о сельском хозяйстве.

"Чтобы люди смогли поменять свои какие-то ошибочные представления о козах. Убедиться, что козье молоко не такое ужасное на вкус, как многие думают. Ну, и погладить коз и баранов, что городским жителям не часто удаётся", - сказала хозяйка хутора Лепанийди с Хийумаа Кайре Ваннас.

День открытых хуторов полезен не только для городских жителей. Владельцы хуторов тоже ходят в гости к своим коллегам

"Хочется самому тоже посмотреть, что делают другие. Набраться опыта в разных местах. В фермерстве или сельском хозяйстве всегда есть возможность научиться чему-то новому", - пояснил хозяин хутора Роозу Ивар Розенберг.

Представители Министерства сельского хозяйства надеются, что гостями на фермах открытых для посещения сегодня станут около ста тысяч человек.