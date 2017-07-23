Ивангород отмечает 525-летие

В эти дни российский приграничный город отмечает 525 лет с момента основания. В Ивангородской крепости, а также на других площадках города юбилей отметили на широкую ногу.

Перед собравшимся выступил военный оркестр, прошел также концерт для детей, музыкальный пикник и праздничный гала-концерт, передают местные СМИ. Для жителей и гостей города были открыты интерактивные площадки и выставки. Все желающие могли проверить свою меткость в тире.

А вечером небо над Ивангородом озарил праздничный салют.