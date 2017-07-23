На ЧЕ по легкой атлетике среди юниоров эстонские десятиборцы завоевали 2 медали

Йоханнес Эрм в семи из десяти видов программы установил свои личные рекорды. В двух дисциплинах - прыжках в длинну и беге на 400 метров он показал лучший результат. И по сумме Эрм набрал 8141 очко. Это тоже его личный рекорд. Этот результат превосходил и рекорд юниорских чемпионатов Европы, и лучший результат сезона в мире для данной возрастной категории.

Однако даже такие солидные баллы не помогли Эрму завоевать золото. Ещё более фантастический результат показал немец Никлас Кауль. Он набрал 8435 очков и стал новым обладателем рекордной суммы в этой возрастной категории.

А третье место занял ещё один эстонский десятиборец Карель Тилга.