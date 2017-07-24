Анетт Контавейт вошла в 30-ку лучших теннисисток мира

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вновь переписала личный рекорд в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Впервые в карьере спортсменка вошла в число 30 сильнейших теннисисток мира.

В свежей версии рейтинга, опубликованной в понедельник, 24 июля, 21-летняя Контавейт поднялась с 32-го на 27-е место, что стало ее лучшим показателем в карьере.

Такой прогресс связан с выступлением уроженки Таллинна на турнире WTA в Гштааде, где она дошла до финала, уступив в решающем матче представительнице Нидерландов Кики Бертенс. Как писал rus.err.ee, этот поединок завершился со счетом 4:6, 6:3, 1:6.

Вторая ракетка Эстонии, 32-летняя Кайа Канепи опустилась с 444-го на 446-е место.

На этой неделе Контавейт из-за травмы ноги пропустит турнир WTA в Швеции, а Канепи намерена сыграть на турнире под эгидой ITF в Пярну.

Во главе рейтинга WTA изменений не произошло. Первой в мире осталась чешка Каролина Плишкова, на второй строчке удержалась румынка Симона Халеп, на третьей - немка Ангелик Кербер.