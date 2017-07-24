Ратас отправляется на крупнейшие острова Пярнуского уезда

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник, 24 июля, посетит с визитом острова Кихну и Манилай.

Как передает служба новостей "Радио 4", глава правительства намерен встретиться с местными жителями, а также представителями местных самоуправлений.

Ратас начнет свою поездку из порта Муналайд, откуда направится на остров Манилайд, известный также под названием Мания.

Во второй половине дня Юри Ратас прибудет на Кихну. На материк премьер вернется сегодня же вечером.