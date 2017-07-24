Адвокат обжаловал приговор окружного суда по делу об убийстве Таранкова

Присяжный адвокат Ааду Луберг обжаловал приговор Таллиннского окружного суда по делу об убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова.

В конце прошлой недели адвокат, защищающий обвиняемого в убийстве Николая Таранкова Юрия Воробья, представил кассацию на решение суда второй инстанции, подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе Государственного суда.

Госсуд пока не занял позицию по кассационной жалобе.

Напомним, 21 июня Таллиннский окружной суд не изменил приговор Пярнуского уездного суда от 28 апреля и оставил апелляционную жалобу адвоката обвиняемого без удовлетворения.

"Окружной суд счел, что приведенные в апелляции аргументы не дают оснований для отмены приговора, поскольку решение уездного суда было законным и обоснованным", - говорила rus.err.ee пресс-представитель Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.

29 апреля Пярнуский уездный суд признал 36-летнего Воробья виновным в преднамеренном убийстве Николая Таранкова, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием и ночным прицелом для него.

Воробей был приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Государственный прокурор Вахур Вертре требовал приговорить Воробья к 7 годам и 9 месяцам тюремного заключения.

Адвокат обвиняемого настаивал на том, что Воробей совершил преступление под воздействием угроз со стороны Таранкова и просил для своего клиента более мягкого приговора.

Согласно обвинению, 14 сентября 2016 года в ходе ссоры в деревне Саунья Ляэнеского уезда Юрий Воробей застрелил Николая Таранкова из пистолета.

Специализировавшаяся на освещении криминальных тем журналист Светлана Логинова в своей книге "Бандитский Ида-Вирумаа" называла Николая Таранкова самой влиятельной персоной эстонского преступного мира.

Таранков родом из Могилева, прибыл в Эстонию в 1973 году и поступил в Пярнускую морскую школу. Он не имел уголовного прошлого и не сидел в тюрьме.

"Коля – так называют его друзья и соратники - умный, интеллигентный и скромный во всех отношениях человек, о котором никогда не скажешь, что он имеет хотя бы косвенное отношение к преступному миру. И тем не менее! Таранков – босс общака и третейский судья в спорных вопросах, которые не удается утрясти другим влиятельным авторитетам, своего рода советникам Таранкова, числом не более четырех-пяти человек. Решения Николая Таранкова не подлежат обсуждению", - писала Логинова.