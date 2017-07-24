Сборная Эстонии по волейболу не попала на чемпионат мира

Накануне поздно вечером в заключительном матче проходившего в бельгийском Кортрийке отборочного турнира подопечные Георге Крецу проиграли хозяевам 1:3 и упустили единственную путевку мировое первенство, передают "Новости спорта" на волне "Радио 4".

Первая партия осталась за эстонцами 25:22. Но в остальных сильнее были бельгийцы - 25:20, 25:19 и 25:15.

"В этот раз, к сожалению, получилось так. Но никого из ребят винить нельзя. Ведь мы никогда раньше так высоко не поднимались. Уверен, если в будущем сможем снова так близко подобраться к чемпионату мира, свою возможность не упустим. Что касается игры с бельгийцами, то, возможно, первая партия далась нам слишком просто. А потом все пошло хуже и хуже. Потеряли ритм, и так и не смогли вернуться в игру", - сказал один из лидеров сборной Эстонии Оливер Венно.