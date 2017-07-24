Керсти Кальюлайд отправляется в поездку по малым островам

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд с понедельника, 24 июля, начинает свою поездку на небольшие острова, в ходе который глава государства посетит острова Рухну, Абрука и Вильсанди.

Как сообщает служба новостей "Радио 4", на Рухну Керсти Кальюлайд намерена посетить порт, хутора Корси и Лийзе, островные церкви, а также встретиться с местными жителями.

Острова Абрука и Вильсанди президент Эстонии посетит во вторник и в среду соответственно.

Напомним также, что в понедельник премьер-министр Эстонии Юри Ратас направится с визитом на крупнейшие острова Пярнуского уезда Кихну и Манилайд.