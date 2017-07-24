Избирательного союза "зеленых" и ОЛПЭ в Нарве не будет

В Нарве отказались от озвученной в конце мая идеи создать перед местными выборами избирательный союз, в который вошли бы представители гражданских активистов, Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) и партии "Зеленые Эстонии". Вместо этого группа активных горожан собирается пойти на выборы по списку ОЛПЭ.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee рассказал гражданский активист Станислав Пупкевич.

"Мы решили пойти на выборы под флагом ОЛПЭ. Большинство наших идей и взглядов нашли поддержку со стороны Левой партии. "Зеленые" нам в своей поддержке не отказывают, но у них в Ида-Вирумаа нет большого актива, к тому же они не оказываются от сотрудничества с нами и в таком варианте, когда все усилия будут сосредоточены под флагом ОЛПЭ. Мне кажется, что в списке ОЛПЭ мы будем более заметны и сумеем привлечь к своим идеям больше внимания. Такой вариант сейчас устраивает всех", - сказал Пупкевич.

На вопрос, сколько человек будут баллотироваться по списку ОЛПЭ в Нарве, Станислав Пупкевич конкретного ответа не дал.

"Точную цифру узнаем, когда будем регистрировать список. Но число людей, желающих в него войти, неуклонно растет. Сейчас их уже больше 10, но пока мы еще не обнародовали свою предвыборную программу. Сейчас работаем над ее составлением. Надеюсь, что она будет готова в первой половине августа", - добавил Станислав Пупкевич.

"У "зеленых" в Нарве нет своей сильной ячейки, а заниматься местными делами из Таллинна тяжело, поэтому наша партия не видит проблемы в том, если кто-то из наших членов будет баллотироваться в Нарве под флагом ОЛПЭ", - сказал вице-председатель партии "Зеленые Эстонии" Андрей Гудим.

Получить комментарии руководства ОЛПЭ rus.err.ee не удалось.