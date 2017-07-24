Симсон: средства на строительство железной дороги до Хаапсалу могут появиться к 2019 году

По словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, в лучшем случае средства на строительство железнодорожного сообщения с Хаапсалу могут появиться в 2019 году.

"Правительство республики решило выделить 8 млн евро на первый этап строительства железнодорожного сообщения с Хаапсалу, перегон Рийзипере-Турба. Намеченные работы по строительству железнодорожного перегона будут проводиться таким образом, чтобы позже можно было продолжить строительство в направлении Хаапсалу без существенных реконструкционных работ", - сообщается в письме Симсон Ляэнеской уездной управе.

"На нынешнем этапе отсутствуют денежные средства для строительства железной дороги до Хаапсалу на участве Турба-Хаапсалу-Рохукюла. Мы надеемся, что соответствующее решение о выделении средств можно будет принять в 2019 году", - добавила она.

Ляэнеский уездный старейшина Неэме Суур 13 июня обратился к Министерству экономики и коммуникаций с предложением наряду со строительством железнодорожного перегона Рийзипере-Турба продлить его до Рохукюла. Суур отметил, что при этом следует рассмотреть разные варианты финансирования.

Железнодорожное сообщение с Хаапсалу окончательно прекратилось летом 2004 года, когда владелец железной дороги Рийзипере-Хаапсалу Haapsalu Raudtee приступил к демонтажу путей. Haapsalu Raudtee OU по-прежнему принадлежит железнодорожная насыпь, ранее компания пыталась продать ее государству. Владельцы компании — Аарне и Эве Таал.