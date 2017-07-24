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Партия IRL еще не решила, будет ли выставлять свой список на выборах в Нарве ({{commentsTotal}})

Нарва - третий по величине город страны.
Нарва - третий по величине город страны. Автор: Postimees/Scanpix
Выборы
Выборы

Партия "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) пока не приняла решение относительно того, станет ли она выставлять свой список на выборах в Нарвское городское собрание.

Об этом в понедельник, 24 июля, корреспонденту портала rus.err.ee сказал председатель нарвской ячейки IRL Антс Паулс (77).

"Я лично по причине своего почтенного возраста баллотироваться не буду. А то, станет ли партия выставлять свой список, решим к началу августа. В этом вопросе давления на нас никто не оказывает", - добавил Паулс.

На муниципальных выборах 2013 года Антс Паулс был кандидатом в мэры Нарвы от IRL. Возглавляемый им партийный список получил 2,89% от общего числа голосов избирателей.

Местные выборы 2013 года в Нарве выиграла Центристская партия. Второе место заняли соцдемы.

На предстоящих выборах соцдемы отказались выставлять в Нарве свой список, объявив о создании избирательного союза Meie Narva.

Редактор: Сергей Михайлов

irlантс паулс


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