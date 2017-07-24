В результате теракта в Кабуле погибли 35 человек

Число погибших в результате совершенного в понедельник теракта в Кабуле возросло до 35 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя афганского правительства. Ответственность за теракт взяло на себя экстремистское движение "Талибан".

Ранее сообщалось о 24 погибших и 42 раненых в результате взрыва в Кабуле. Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в западной части города. Все погибшие были гражданскими лицами, передает ТАСС.

Взрыв произошел в районе, где живут шииты-хазарейцы, недалеко от дома одного из лидеров этой общины Мохаммада Мохакика.

Ответственность за теракт в Кабуле взяло на себя экстремистское движение "Талибан", сообщило агентство Pajhwok.