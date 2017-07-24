Открытие автобусных остановок на улице Паэпарги в Ласнамяэ перенесено на конец июля

Вопреки неоднократным заявлением со стороны властей столичного района Ласнамяэ открытие новые автобусных остановок у расположенного на улице Паэпарги магазина Maxima до сих пор не произошло. Однако в ближайшее время они, скорее всего, все же будут открыты.

"Задержка со строительством кармана для автобуса в направлении Ласнамяэ была связана с необходимостью дополнительного проектирования и согласования проекта с владельцами коммуникаций", - объяснила в понедельник, 24 июля, корреспонденту портала rus.err.ee старейшина управы Ласнамяэ Мария Юферева.

Согласно оперативной информации, завершить работы удастся к концу июля.

"Остановки будут открыты в оба направления в течение весны. Как только заработает асфальтный завод, работы будут завершены. Осенью строители не успели завершить их до наступления холодов", - говорила 8 марта, корреспонденту портала rus.err.ee советник управы Ласнамяэ по связям с общественностью Ольга Нигровская.

В конце сентября прошлого года старейшина Ласнамяэ Мария Юферева пришла в прямой эфир ETV+ и сказала, что новые остановки в указанном месте планируется открыть в ноябре.

"Люди очень долго просили нас и мы прислушались к их желаниям. Обратились в Транспортный департамент. И нас услышали - в ноябре появятся две остановки. Люди смогут спокойно ездить в Maxima или на рынок, да куда угодно", - рассказала Юферева.

В ноябре 2015 года на портале rus.err.ee появилась новость под заголовком "Обещанной автобусной остановки у Maxima в Ласнамяэ нет до сих пор".

"Действительно, вопрос о перенесении остановки автобуса номер 31 к магазину Maxima обсуждался и был вынесен на рассмотрение Транспортного департамента, но специалисты этого ведомства проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что организовать остановку непосредственно рядом с магазином не представляется возможным в первую очередь из-за того, что дорога узкая, и появившаяся остановка представляла бы собой помеху для движения транспорта", - объяснял тогда отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар.

Однако он сказал, что понимает пожелания населения и пообещал посодействовать решению этого вопроса.