В Таллинне приступили к ремонту улицы Кийли ({{commentsTotal}})
В понедельник, 24 июля, в Таллинне началась реконструкция улицы Кийли на участке между улицами Таммсааре и Вааблазе, в ходе которой будет создана автостоянка у строящейся церкви Марии Магдалины.
На улице появятся асфальтированные тротуары, рядом проляжет велосипедная дорожка, передает "Раэпресс".
Перекресток улиц Кийли и Сяэзе получит круговую развязку. 33 места для стоянки автомобилей будут созданы у детских садов.
Длина реконструируемого участка - 525 метров. Срок окончания работ - 10 октября.
Во время реконструкции проезд по улице разрешен только местным жителям и оперативному транспорту.
Редактор: Сергей Михайлов