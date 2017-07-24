Министры науки ЕС обсудят в Таллинне применение достижений науки и инноваций

В понедельник, 24 июля, в таллиннском Котле культуры начинается двухдневная встреча министров науки Европейского союза. На встрече обсудят, как увеличить влияние науки и инноваций в Европе и сделать финансирование научного сотрудничества более простым и прозрачным.

Вести встречу будет министр науки и образования Эстонии Майлис Репс. По ее словам, от науки и инноваций зависит конкурентоспособность Европы. “Финансирование науки и инноваций - это не издержки, а инвестиции, которые приведут к экономическому росту, появлению новых технологий, чистой и устойчивой окружающей среде, лучшему качеству здоровья и образования и более корегентному обществу. Мы должны убедить европейскую общественность в том, что от амбциозных инвестиций в науку и инновации выиграют все”, - сказала министр Репс.

Сегодня, 24 июля, министры примут участие в презентации, посвященной электронному государственному управлению в Эстонии, где им расскажут об электронных услугах и электронном резидентстве, кибер-безопасности и мобильном позиционировании, а также о дигитальном приложении для изучения иностранных языков Lingvist. Исполнительный директор Нобелевского фонда доктор Ларс Хейкенстен сделает доклад о применении достижений науки.

Завтра, 25 июля, министрам предстоит обсудить, как увеличить ценность и применение достижений науки в Европейском союзе. В программе – доклады президента-эмерита Института Жака Делора доктора Паскаля Лами и президента Академии Финляндии доктора Хейкки Маннила. За обедом выступит Таавет Хинрикус, основатель TransferWis и член консультативного совета высокого уровня Совета Европы по вопросам инноваций (EIC). После обеда начнутся обсуждения того, как сделать систему финансирования науки и инноваций в Европейском союзе более простой и доступной для желающих принять участие в научном сотрудничестве. С докладом выступит глава Центрально-Европейского концорциума исследовательской инфраструктуры (CERIC-ERIC) доктор Яна Колар и профессор Маастрихтского университета доктор Люк Соэт.

Сквозной темой во время председательства Эстонии в Совете ЕС в сфере образования является промежуточное оценивание программы Horisont 2020. Рамочная программа Европейского союза для финансирования научных исследований и инноваций Horisont 2020 является самой крупной научной программой в мире (75 миллиардов евро). В рамках промежуточного оценивания будут предоставлены данные, которые помогут определиться, в каком направлении в следующие несколько лет будет развиваться финансирование науки и инноваций.