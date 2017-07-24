Штраф с камеры замера скорости придет автовладельцу в Эстонии в считанные дни

На дорогах Латвии за последний год появилось множество камер слежения за скоростью. Благодаря налаженному обмену данными с Департаментом шоссейных дорог, эстонские автовладельцы получают штрафы за превышение скорости в Латвии в считанные дни.

Начальник отдела авторегистра дорожного департамента Мартти Кангур сообщил ERR, что в случае зафиксированного в Латвии превышения скорости латвийские коллеги отправляют в эстонский департамент запрос, и департамент предоставляет им данные владельца автомобиля.

"Запросы - автоматические, то есть происходят через определенные инфосистемы и каналы обмена данными", - отметил Кангур.

По его словам, законным основанием для обмена данными является статья закона о дорожном движении, которая рассматривает обмен информацией с зарубежными странами в случае нарушений ПДД.

В то же время, действенного механизма для наказания нарушителя на случай, если тот не оплатит выписанный в чужой стране штраф, пока не существует.

Теоретически страна, в которой совершено правонарушение, может направить решение о штрафе в эстонский суд, и если суд признает правонарушение, то может заняться взысканием штрафа.

Департамент шоссейных дорог обменивается данными на тех же основаниях и с другими странами ЕС.