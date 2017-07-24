На проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта Мария Романюк установила новый рекорд Эстонии в плавании на 100 метров брассом.

В понедельник, 24 июля, в предварительном заплыве Романюк преодолела дистанцию за 1 минуту 8 целых и 81 сотую секунды, что стало новым рекордом Эстонии.

Предыдущее национальное достижение также принадлежало Романюк - 1.09,49.

Однако несмотря на новый рекорд Мария Романюк не сумела пробиться в полуфинал, заняв итоговое 26-е место.

С лучшим результатом в полуфинал вышла двукратная олимпийская чемпионка из США Лилли Кинг - 1.05,20.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.