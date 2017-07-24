Преступник напал с бензопилой на людей в швейцарском городе Шаффхаузен

В швейцарском городе Шаффхаузен преступник с бензопилой напал на прохожих на улице. По предварительным данным, пять человек получили ранения, двое из них – тяжелые.

Полиция заявила, что не считает нападение террористическим актом, передает meduza.io.

Первоначально в СМИ распространилось сообщение, что преступник напал на людей на улице. Позднее полиция уточнила, что нападение было совершено в одном из домов.

Преступник пока остается на свободе. Его личность установлена, но полиция не называет его имени.

Часть старого города, где произошло нападение, оцеплена. В центре Шаффхаузена закрыты магазины