В Швейцарии преступник с бензопилой ранил пятерых ({{commentsTotal}})
В швейцарском городе Шаффхаузен преступник с бензопилой напал на прохожих на улице. По предварительным данным, пять человек получили ранения, двое из них – тяжелые.
Полиция заявила, что не считает нападение террористическим актом, передает meduza.io.
Первоначально в СМИ распространилось сообщение, что преступник напал на людей на улице. Позднее полиция уточнила, что нападение было совершено в одном из домов.
Преступник пока остается на свободе. Его личность установлена, но полиция не называет его имени.
Часть старого города, где произошло нападение, оцеплена. В центре Шаффхаузена закрыты магазины
Five reported injured in ongoing #Schaffhausen security situation https://t.co/CskTBueI64— swissinfo.ch (@swissinfo_en) July 24, 2017
Редактор: Ирина Киреева