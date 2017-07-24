В швейцарском городе Шаффхаузен преступник ранил бензопилой пятерых

Швейцарская полиция ищет мужчину, который ранил бензопилой пятерых человек в офисном здании швейцарского города Шаффхаузен, после чего сбежал.

Старый город Шаффхаузена оцеплен.

Как сообщили представители полиции телеканалу SRF, сообщение о нападении поступило в понедельник в 10:39. Полиция заявила, что не считает нападение террористическим актом. Возможные мотивы нападавшего в полиции не уточнили.

Первоначально в СМИ распространилось сообщение, что преступник напал на людей на улице. Позднее полиция уточнила, что нападение было совершено в одном из домов, передает meduza.io.

По сообщениям полиции, преступник вероятно уехал на микроавтобусе Volkswagen, с номерным знаком швейцарского Граубюндена. Центральная часть Шаффхаузена, находящегося на границе с Германией, оцеплена полицией, ведущей поиски нападавшего. В ход пущены вертолеты и тяжелое вооружение.

Полиции удалось установить личность нападавшего. Его имя – Франц Вроузис, ему 51 год.

Полиция опубликовала фотографии подозреваемого, предупредив, что он может быть опасен.

AFP/Scanpix

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