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В США умер кот, который 20 лет был "мэром" города Талкитна ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Sokhoeun Lim/Creative Commons
За рубежом
За рубежом

Двадцатилетний кот Стаббс, который всю свою жизнь являлся неофициальным мэром города Талкитна в штате Аляска, в понедельник умер. Об этом сообщило агентство Associated Press.

В городе с 900 жителями отсутствует должность градоначальника, чьи функции исполняет городской совет. В 1997 году менеджер одного из магазинов Лори Стек ради шутки предложила на пост мэра "кандидатуру" котенка, которого она ранее подобрала на улице. Жители Талкитны эту идею поддержали.

Как отмечает агентство, теперь это почетное звание перейдет "по наследству" к другому котенку, который живет в той же семье, что и Стаббс.

Редактор: Надежда Берсенёва



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