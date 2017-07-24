Винкель: выборы пройдут в новых границах самоуправлений

В конце прошлой недели первые шесть муниципалитетов, подлежащих принудительному объединению, обжаловали соответствующее решение правительства в Госсуде. Речь идет о волостях Тыстамаа, Эммасте, Иллука, Пала, Камбья и Юленурме. Для рассмотрения ходатайств у коллегии конституционного надзора высшей судебной инстанции есть четыре месяца. То есть решение может не успеть к назначенным на 15 октября местным выборам. Это, в свою очередь, вносит неопределенность в процесс организации голосования. Тему продолжит Владимир Ойжинский.