ФОТО: строительство трамвайной линии в Копли в полном разгаре

Строительство трамвайных путей в Таллинне в разгаре, по сообщению городских властей, строители укладываются в график и трамвайное сообщение будет возобновлено к 1 сентября.

В связи со строительством трамвайной колеи круговой разворот на улице Копли закрыт для движения до 28 июля. Автобусы линий 32, 52 и 72 направляются в объезд по улицам Копли, Кетта, Калури, Сюста и Копли с начальной и конечной остановкой на улице Сюста.