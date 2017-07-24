Институт развития здоровья ждет юридической оценки отказа в открытии пункта шприцев на Ситси

Институт развития здоровья (TAI) ждет результатов юридического анализа вопроса об открытии на улице Ситси в Пыхья-Таллиннской части города Центра минимизации ущерба — пункта обмена шприцев для наркоманов.

"Мы заказали у независимого юридического бюро анализ обоснованности мнения Таллиннского департамента городского планирования и ждем его результатов. Затем будем решать, какими будут наши следующие шаги", - пояснила в интервью BNS пресс-секретарь TAI Марис Якобсон.

"Обмен шприцев в Пыхья-Таллинне сейчас ведется на улицах, однако этого недостаточно и необходимость создания стационарного Центра минимизации ущерба от наркомании по-прежнему велика", - добавила Якобсон.

Департамент городского планирования Таллинна в конце июня ответил на обращение районной управы Пыхья-Таллинна, что Институт развития здоровья (TAI) не может открыть центр уменьшения вреда для наркозависимых в жилом доме по адресу Ситси 28, потому что деятельность центра не соответствует предназначению помещении; исходя из этого, открытие центра является незаконным, считает департамент.