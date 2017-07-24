Хейдо Витсур о налоговой реформе в Латвии

Парламент Латвии начал налоговую реформу. Руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте говорит, что ряд законодательных актов, связанных с налоговой реформой, приведет к поднятию акцизов на продукты, алкоголь, топливо и сигареты, а также к ситуации, при которой нанимать работников станет дешевле в Эстонии или Литве. Как это скажется на экономических взаимоотношениях Эстонии и Латвии? С экономистом Хейдо Витсуром побеседовал наш корреспондент Дан Ротарь: