Дмитрий Егоров о налоговой реформе в Латвии: нанимать работников в Эстонии станет выгоднее

По мнению вице-канцлера Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрия Егорова, если запланированная в Латвии налоговая реформа будет реализована, то нанимать работников в Латвии станет еще более дорогим удовольствием, и Эстония в этом плане выиграет, поскольку здесь нагрузка на рабочую силу будет меньше.

Парламент Латвии инициировал налоговую реформу, и по словам руководителя управления монетарной политики Банка Латвии Улдиса Руткасте, ряд законодательных актов начатой реформы приведет к повышению акцизов на различные продукты, а также к ситуации, при которой нанимать работников станет дешевле в Эстонии или Литве, передает новостная редакция "Радио 4".

Как сказал вице-канцлер Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрий Егоров, сейчас очень сложно прокомментировать конкретные изменения в торгово-экономических отношениях между Эстонией и Латвией, потому что законопроект находится еще только на рассмотрении парламента, и нужно дождаться окончательных решений.

"Но если посмотреть на включенные в этот законопроект темы, то ситуация неоднозначная. Во-первых, в Латвии изменяются в сторону повышения очень многие акцизы, и, несмотря на то, что в Эстонии уровень акцизов на данный момент выше, чем в Латвии, это, естественно, наложит свой отпечаток на сложившуюся сейчас ситуацию. Это касается как топлива, так и алкоголя. Также в Латвии собираются повышать акциз на табачные изделия", - прокомментировал Егоров.

По его словам, очень хорошо, что латыши подключились к изменению акцизной политики, потому что они отставали как от Эстонии, так и от Литвы.

"Особенно это касается так называемого "алкогольного рая", поскольку Литва точно так же повышает алкогольный акциз на пиво за год на 100% и теперь такими же агрессивными шагами повышает акциз на алкоголь и Латвия. На вино и на пиво акциз повышается на 18% и 24%", - добавил Егоров.

Что касается других изменений, то в Латвии вводится прогрессивный подоходный налог на доходы физических лиц. "И в этом смысле Латвия будет заметно отличаться от Эстонии. Также повышается социальный налог, за счет которого финансируется социальная защита для населения, и ставка соцналога в Латвии будет выше, чем в Литве и Эстонии", - пояснил Егоров.

Таким образом, по словам Егорова, нанимать работников в Латвии станет еще более дорогим удовольствием. "В этом смысле Эстония начнет немного выигрывать, потому что налоговая нагрузка на рабочую силу в Эстонии, которая и сейчас меньше, будет еще меньше в дальнейшем по сравнению с нашими соседями в Латвии".