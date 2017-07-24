Ремонт бассейна Kalev Spa затягивается из-за плохого состояния конструкций

Ремонт 50-метрового бассейна Kalev Spa продлится вместо планируемых двух месяцев целый год из-за того, что арочный потолок в худшем состоянии, чем ожидалось. Дополнительные исследования требуются и для дна бассейна, сказал член правления и директор водного центра Тыну Танвелл.

На прошлой неделе выяснилось, что вместо осени Kalev Spa откроет двери после ремонта лишь в августе следующего года. Хотя разница между планируемым временем ремонта и реальным достаточно велика, Танвелл не считает этот срок слишком длинным.

"Речь идет о ремонте большого бассейна с влажными помещениями, там много работы и серьезных проблем", – пояснил он ERR Uudised.

В ходе работ выяснилось, что некоторые строительные конструкции находятся в худшем состоянии, чем ожидалось, поэтому необходима дополнительная экспертиза.

"В худшем состоянии, чем предполагалось, находится покрытие арочного потолка помещения бассейна, которое защищает от влажности и паров хлора. Его придется полностью удалить, очистить до основной конструкции и провести новую и современную обработку поверхности. В построенном 50 лет назад бассейне за это время произошли повреждения, поэтому нужны исследования 50-метровой бетонной плиты вместе с нижними слоями", – сказал он.

Эти проблемы, по словам Танвелла, выяснились только после работ по сносу и требуют основательной технической экспертизы, новых технических решений и заказа дополнительных проектов.

"Для сопутствующих этому трудоемких работ требуется время, и весь проект реновации оказался более сложным, поэтому мы хотим сделать все обдуманно, с современными и правильными решениями, в соответствии с нуждами и ожиданиями клиентов", – сказал он.

Кроме реновации водного центра, расширятся гостиница и ресторан. Руководитель водного центра сказал, что весь центр будет выглядеть по-новому, от раздевалок до бассейнов. Добавятся аттракционы, зоны отдыха, бани и джакузи в здании и на террасе.

Первоначально реновация должна была стоить пять миллионов евро. На вопрос, какой будет новая цена, Танвелл не ответил.

Другой 50-метровый бассейн в Эстонии находится в Тарту.