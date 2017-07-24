Двух граждан Эстонии оштрафовали за прогулки по пограничной полосе

Эстонские пограничники в конце прошлой недели задержали двух граждан Эстонии, находившихся в запретной для посторонних лиц приграничной полосе и оштрафовали их.

Об этом BNS сообщила в понедельник, 24 июля, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что 22 июля в волости Вярска пограничники в 16:45 задержали в режимной зоне у границы двух граждан Эстонии — мужчин 29 и 24 лет.

Обоим за нарушение выписан штраф в размере 200 евро.

"Задержанные утверждали, что видели предупреждающие таблички, но не поняли при этом, что прогуливались уже по пограничной полосе", - сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.