Местные самоуправления намерены наладить широкополосный доступ в интернет по всей Эстонии

Жители Эстонии в скором времени начнут бороздить просторы интернета на высоких скоростях. Разогнать всемирную сеть по всей стране предложили представители местных самоуправлений. Подать заявку на участие в масштабном проекте по налаживанию широкополосного соединения можно до конца августа. "Актуальная камера" рассказала, где появится высокоскоростной интернет в первую очередь и во сколько обойдется пользователям.

Несмотря на развитие электронных коммуникаций, по которому Эстония находится едва ли не в первых рядах ЕС, высокоскоростным интернетом в стране могут воспользоваться далеко не все. Даже в нескольких километрах от столицы.

В волости Йыэляхтме приблизительно 50% домохозяйств дали согласие на участие в проекте, сказал член волостной управы Йыэляхтме Прийт Пылдма.

"В ходе проведенного нами исследования стало известно, что жители готовы потратить на подключение к интернету, где-то 300-500 евро. Однако в первую очередь необходимо, чтобы к проекту присоединилось как можно больше людей, а уже после этого мы сможем узнать его окончательную стоимость", – сказал Прийт Пылдма.

Проект, о котором идет речь, называется DigiMaa. Союз самоуправлений Харьюмаа учредил его, чтобы широкополосное соединение, обеспечивающее возможность предоставления услуг интернета, телевидения, охраны и телефонной связи, было бы доступно во всех домах и на всех предприятиях уезда. Оптоволоконная сеть должна будет появиться там, где предоставляющие услуги связи предприятия не планируют ее строить.

"Конечный потребитель сможет сам выбрать поставщика и решить, что из конкретного перечня услуг ему необходимо. Сначала клиенту придется оплатить подключение к самой сети, которое согласно первичным расчетам может составить приблизительно 300 евро. А дальше потребителю нужно будет оплачивать только счета за выбранные услуги", – пояснил руководитель проекта DigiMaa Олав Харьо.

Сеть широкополосного доступа будет принадлежать местным самоуправлениям. Строительство же IT-инфраструктуры нового поколения должно поддержать государство. На первом этапе планируется покрыть широкополосным соединением северную и западную часть страны, для чего наряду с DigiMaa были учреждены проекты DigiTee и Digikond.