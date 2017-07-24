Жителей Эстонии проверят на знание правил безопасности в интернете

Исследователи не только проверят интернет-грамотность эстонских пользователей сети, но и расскажут, как не стать жертвой злоумышленников, орудующих в виртуальном мире. К примеру, что делать, если нашел на улице флешку или к чему приведет публикация в социальной сети билетов на самолет. Исследование затронет не только Эстонию, но и другие страны.

В ближайшем будущем проект планируют внедрить в школы и университеты. Он составлен на нескольких языках, в том числе и на русском. Общая стоимость проекта – 300 000 евро.

"Сейчас время отпусков. Самая серьезная проблема, когда пользователи интернета фотографируют билеты на самолет или документ о бронировании гостиницы и выкладывают это в социальную сеть. На первый взгляд, это не столь важная информация, но злоумышленники могут, отталкиваясь от нее, отправить вам письмо с вирусом на электронную почту. Такие ситуации и находятся в фокусе нашего внимания", – пояснил член правления CybExer Андрус Кивисааре.

Фотография иллюстративная, автор Charis Tsevis/Creative Commons.