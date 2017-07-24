Жителей Эстонии проверят на знание правил безопасности в интернете ({{commentsTotal}})
Таллиннский технический университет (ТТУ) совместно с эстонской фирмой CybExer проверит жителей Эстонии на знание правил безопасности в интернете, передает "Актуальная камера".
Исследователи не только проверят интернет-грамотность эстонских пользователей сети, но и расскажут, как не стать жертвой злоумышленников, орудующих в виртуальном мире. К примеру, что делать, если нашел на улице флешку или к чему приведет публикация в социальной сети билетов на самолет. Исследование затронет не только Эстонию, но и другие страны.
В ближайшем будущем проект планируют внедрить в школы и университеты. Он составлен на нескольких языках, в том числе и на русском. Общая стоимость проекта – 300 000 евро.
"Сейчас время отпусков. Самая серьезная проблема, когда пользователи интернета фотографируют билеты на самолет или документ о бронировании гостиницы и выкладывают это в социальную сеть. На первый взгляд, это не столь важная информация, но злоумышленники могут, отталкиваясь от нее, отправить вам письмо с вирусом на электронную почту. Такие ситуации и находятся в фокусе нашего внимания", – пояснил член правления CybExer Андрус Кивисааре.
Фотография иллюстративная, автор Charis Tsevis/Creative Commons.
Редактор: Ирина Киреева