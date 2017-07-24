Путин едет в Финляндию: 200 чиновников, грузовики со снедью и спецавтомобили прибыли заранее

В четверг, 27 июля, президент России Владимир Путин приедет в город Савонлинна. В преддверии визита из Москвы в Финляндию было направлено порядка 200 российских чиновников.

В понедельник, 24 июля, в аэропорту Лаппеенранта приземлился российский транспортный самолёт ИЛ-76. Лайнер принадлежит авиационному подразделению ВВС России, отвечающему за транспортировку техники и оборудования во время государственных визитов президента и премьер-министра Российской Федерации, передает Yle.

На борту самолёта в Лаппеенранта прибыло около 30 представителей администрации президента. В общей сложности в Финляндию из Москвы было направлено порядка 200 чиновников.

Кроме того, ИЛ-76 привёз два оснащённых холодильниками грузовика с продуктами питания и специальные автомобили, предназначенные для перевозки президента.

Среди машин и специальный автомобиль, задача которого обеспечивать президента России спецсвязью с Кремлём.

В четверг президент России Владимир Путин посетит с визитом город Савонлинна. Президент Саули Ниинистё встретится с российским коллегой в Пункахарью.