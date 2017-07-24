Тартуский университет нашел нового подрядчика для ремонта здания библиотеки

Новым подрядчиком для ремонта здания библиотеки Тартуского университета (ТУ) стало предприятие Ehitustrust. С прежним строителем вуз расторг договор: фирма не уложилась в сроки. Во сколько обойдется затянувшийся ремонт и когда библиотека откроет свои двери для студентов, выяснял тартуский корреспондент "Актуальной камеры".

После того, как в январе этого года Тартуский университет решил расторгнуть с компанией YIT Ehitus договор о ремонтных работах в здании библиотеки, строители покинули объект на несколько месяцев. Новый договор будет заключен с предприятием Ehitustrust, которое обещает завершить ремонт за полтора года.

"На первом этапе работ мы надеемся в скорейшие сроки открыть читальные залы и открытые фонды. На втором этапе работы продолжатся в подземных фондах: их помещения будут постепенно приведены в порядок. Наконец, останется провести некоторые работы на третьем и четвертом этажах, на наружных площадках и во внутреннем дворе", – сказал руководитель отдела недвижимости ТУ Хейки Пагел.

Первый этап работ должен занять пять месяцев, а это означает, что к началу следующего года студенты и сотрудники университета смогут использовать большой читальный зал, расположенный на втором этаже здания. Завершение реконструкции библиотеки обойдется университету в 5,75 млн евро плюс налог с оборота. Несмотря на то, что администрация учебного заведения оценивает объем уже выполненных работ в 30-40%, стоимость нового договора оказалась даже больше той суммы, которую университет заплатил предыдущему строителю. Размер неустойки, выплаченной компанией YIT Ehitus за невыполненные работы, стороны не разглашают.

"Когда мы расторгаем договор, то в интересах строителя условия расторжения являются конфиденциальными. Мы уважаем интересы предпринимателей", – пояснил проректор ТУ по развитию Эрик Пуура.