Заседание совета Нарвского музея результатов не принесло

Компромисс так и не был найден, не удалось договориться и об условиях конкурса на должность директора. Члены совета, представляющие власти Нарвы, покинули заседание, не дождавшись его конца. Комментарий "Актуальной камере" дали председатель совета музея Тарви Ситс и член совета музея Эльдар Эфендиев, разделяющий точку зрения городских властей.

"Основной спор между членами совета возник при обсуждении того, к какому числу нужно представить ходатайства желающих принять участие в конкурсе. Я предложил 15 сентября, чтобы у людей было полтора месяца все обдумать. Однако этот вариант не подошел членам совета, представляющим точку зрения города", – сказал председатель совета Нарвского музея, вице-канцлер Министерства культуры Тарви Ситс.

"Мы посчитали, что это единственная возможность защитить ту договоренность, которая была достигнута между городом и министром культуры Индреком Сааром. Это была вынужденная мера, мы действительно не могли продолжать обсуждение документов в том контексте, который был предложен", – пояснил член совета Нарвского музея Эльдар Эфендиев.