Актуальная камера 24.07.2017 (20:00)

Новым подрядчиком для ремонта здания библиотеки Тартуского университета (ТУ) стало предприятие Ehitustrust. С прежним строителем вуз расторг договор: фирма не уложилась в сроки. Во сколько обойдется затянувшийся ремонт и когда библиотека откроет свои двери для студентов, выяснял тартуский корреспондент "Актуальной камеры".