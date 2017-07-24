Актуальная камера 24.07.2017 (20:00)

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Местные самоуправления намерены наладить широкополосный доступ в интернет по всей Эстонии
Нарвский музей.Нарвский музей.
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Скорая помощь.Скорая помощь.
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Ремонт бассейна Kalev Spa затягивается из-за плохого состояния конструкций
ФОТО: строительство трамвайной линии в Копли в полном разгаре

Строительство трамвайных путей в Таллинне в разгаре, по сообщению городских властей, строители укладываются в график и трамвайное сообщение будет возобновлено к 1 сентября.

Полиция регулярно проверяет водителей на трезвость.Полиция регулярно проверяет водителей на трезвость.
Итоги рейда "Дуют все": один из задержанных пьяных водителей вез детей в лагерь
Военный транспортный самолет ИЛ-76.Военный транспортный самолет ИЛ-76.
Путин едет в Финляндию: 200 чиновников, грузовики со снедью и спецавтомобили прибыли заранее
Вице-канцлер Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрий ЕгороВице-канцлер Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрий Егоро
Дмитрий Егоров о налоговой реформе в Латвии: нанимать работников в Эстонии станет выгоднее
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Камера замера скорости.Камера замера скорости.
Штраф с камеры замера скорости придет автовладельцу в Эстонии в считанные дни
Департамент: в Эстонии наступил пик заболеваемости инфекциями, переносимыми клещами
В швейцарском городе Шаффхаузен преступник ранил бензопилой пятерых человек
Обновлено: 18:06 
ЭСТОНИЯ
Тартуский университет нашел нового подрядчика для ремонта здания библиотеки

Новым подрядчиком для ремонта здания библиотеки Тартуского университета (ТУ) стало предприятие Ehitustrust. С прежним строителем вуз расторг договор: фирма не уложилась в сроки. Во сколько обойдется затянувшийся ремонт и когда библиотека откроет свои двери для студентов, выяснял тартуский корреспондент "Актуальной камеры".

Семья беженцев.Семья беженцев.
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Институт развития здоровья ждет юридической оценки отказа в открытии пункта шприцев на Ситси
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
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В Таллинне приступили к ремонту улицы Кийли
По разным причинам начало строительства долгое время откладывалось.По разным причинам начало строительства долгое время откладывалось.
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Обновлено: 21.07
В Алайыэ опять власть сменилась.В Алайыэ опять власть сменилась.
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Начальник поезда Таллинн-Москва: в библиотеке поезда не хватает "Анны Карениной"

В середине июля пассажирам поезда Таллинн-Москва стали предлагать нестандартную услугу: возможность воспользоваться в поезде библиотекой. "Актуальная камера" в субботу выясняла, в чем заключается и как выглядит эта возможность.

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Судовые охранники были арестованы в Индии 18 октября 2013 года.Судовые охранники были арестованы в Индии 18 октября 2013 года.
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С ростом цен на молоко вынуждены мириться и рядовые потребители.С ростом цен на молоко вынуждены мириться и рядовые потребители.
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На ЧЕ по легкой атлетике среди юниоров эстонские десятиборцы завоевали 2 медали
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Юлия Беляева завоевала бронзу на ЧМ по фехтованию
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Женский хор Carmen Manet из Словении.Женский хор Carmen Manet из Словении.
Первый хоровой конкурс Евровидения выиграла Словения
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В субботу в парке проводится много развлекательных мероприятий.В субботу в парке проводится много развлекательных мероприятий.
Парк Кадриорга отмечает 299 лет со дня основания
ФОТО: в четверг в Таллинне открылась выставка скульптора и живописца Рафаэля Арутюньяна
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Тамара Христофорова стала членом Партии реформ 20 июля 2017 года.Тамара Христофорова стала членом Партии реформ 20 июля 2017 года.
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В Таллинне проходит встреча министров здоровья стран ЕС.В Таллинне проходит встреча министров здоровья стран ЕС.
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Министры здоровья ЕС обсудили в Таллинне внедрение цифровых технологий в здравоохранение
Притытие министров в Котел культуры.
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