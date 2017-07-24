Актуальная камера 24.07.2017 (20:00)

Строительство трамвайных путей в Таллинне в разгаре, по сообщению городских властей, строители укладываются в график и трамвайное сообщение будет возобновлено к 1 сентября.
Новым подрядчиком для ремонта здания библиотеки Тартуского университета (ТУ) стало предприятие Ehitustrust. С прежним строителем вуз расторг договор: фирма не уложилась в сроки. Во сколько обойдется затянувшийся ремонт и когда библиотека откроет свои двери для студентов, выяснял тартуский корреспондент "Актуальной камеры".
В середине июля пассажирам поезда Таллинн-Москва стали предлагать нестандартную услугу: возможность воспользоваться в поезде библиотекой. "Актуальная камера" в субботу выясняла, в чем заключается и как выглядит эта возможность.
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