Во вторник небольшая облачность, +18..+24

В ночь на вторник – небольшая или переменная облачность. В некоторых местах пройдет кратковременный дождь. Кое-где туман. Ветер переменных направлений 1-8 м/с. Температура воздуха – от +7 до +13, а на побережье местами до +15 градусов.

Днем столбики термометров поднимутся до +18, а местами и до +24 градусов. Будет немного облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный и северо-восточный 2-8 м/с.