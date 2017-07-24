Скорая помощь на велосипеде и в автомобиле: действительно ли различия столь велики?

С начала июня и до конца августа центр Таллинна помимо автомобильных бригад скорой помощи также обслуживает велосипедный патруль, который оказывает экстренную помощь в пределах Старого города. Среднее время реагирования варьируется от 2 до 4 минут.

"Мы работаем как обычная бригада. Так же через Häirekeskus (Центр тревоги — перевод редактора) обслуживаем вызовы, но отличие в том, что работаем только на улице в основном, по квартирам не ходим. В день может быть от 7 до 9 вызовов. Бывает больше, бывает меньше", — объяснил руководитель бригады скорой помощи Вадим Шардт в передаче "Летнее ВРЕМЯ" на ETV+.

Примечательно, что даже при отсутствии вызова патруль не сидит на месте и постоянно курсирует по центру столицы. Обычно дежурят два человека. Необходимое оборудование для проведения экстренных процедур делится поровну и компактно упаковывается в специальные сумки.

"Как ни странно, мы обладаем теми же возможностями, что и обычная бригада. Единственное, чего мы не можем — это отвезти в больницу и сделать кардиограмму", — сказал Шардт.

Если заглянуть в сумки бригады, то можно найти портативный дефибриллятор, перевязочные материалы, гели от ожогов, дыхательные маски, капельницы, а также шины и фиксаторы шейных позвонков. Чаще всего к бригаде обращаются за помощью с мелкими травмами и внутренними болями. Достаточно часто люди просят обыкновенные пластыри и обезболивающие. За 12-часовую смену велобригада проезжает от 50 до 80 километров, а в загруженные дни – в районе 100, спасая жизни людей.

Велосипедное патрулирование для медиков добровольно. По словам Вадима, работать на свежем воздухе гораздо приятнее, а велопатрулирование спасает не только жизни пациентов, но и отлично влияет на здоровье самих медиков.