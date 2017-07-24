ФОТО: в Ярвамаа появилась "камера замера скорости" из старого холодильника

На шоссе Пярну-Раквере неизвестный решил своеобразным образом успокоить трафик в родном регионе и поставил "камеру замера скорости", сконструированную из холодильника, сообщила Ляэнеская префектура на своей странице в Facebook.

Самодельная конструкция появилась в Тюри-Аллику на шоссе Пярну-Раквере в Ярвамаа.

"Хорошо, когда люди заботятся, чтобы им и другим на дороге было безопаснее. Полиция также ведет ежедневную работу во имя того, чтобы люди безопасно вернулись домой из летних отпусков", – написали полицейские и призвали участников дорожного движения придерживаться скоростных ограничений.