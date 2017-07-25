В Виймси нетрезвый водитель устроил ДТП: два человека в больнице

Накануне вечером в результате ДТП с участием пьяного водителя в волости Виймси пострадали два человека.

Как сообщает полиция, в 17:36 на перекрестке улиц Мууга и Айаотса автомобиль Renault Master, которым управлял 27-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной Nissan Qashqai с 37-летней женщиной за рулем.

Водители обоих транспортных средств были доставлены в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Всего за минувшие сутки на дорогах страны правоохранителями были задержаны 22 водителя в нетрезвом состоянии.