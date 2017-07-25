Премьер-министр Юри Ратас отправляется с рабочим визитом в Хорватию

Во вторник, 25 июля, премьер-министр Эстонии Юри Ратас нанесет рабочий визит в Хорватию, который связан с председательством страны в совете ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба правительства, отмечая, что в Загребе Ратас намерен встретиться со своим коллегой Андреем Пленковичем и спикером парламента Хорватии Горданом Яндроковичем.

Для ознакомления с планами председательства Эстонии в совете ЕС премьер-министр Юри Ратас ранее встретился почти со всеми своими коллегами в Европейском союзе. Визит в Хорватию будет последним, связанным с этой темой.

В ходе таких поездок Юри Ратас знакомит коллег с планами Эстонии во время своего председательства в совете ЕС, а также выслушивает их мнения и пожелания.

В ходе встреч в Загребе Ратас также обсудит двусторонние отношения между Эстонией и Хорватией и ситуацию на Западных Балканах.

Премьер-министр вернется в Эстонию сегодня поздно вечером.