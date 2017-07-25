В сенате США пообещали доработать санкции против России, Ирана и Северной Кореи

Законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России, Ирана и КНДР требуется немного доработать, заявил глава комитета сената США по международным отношениям Боб Коркер.

Коркер также отметил, что все возможные разногласия, связанные с законопроектом, должны разрешиться достаточно быстро, передает во вторник, 25 июля, Lenta.ru.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп хочет изучить законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России, Ирана и КНДР, чтобы определить, принесет ли он пользу жителям США.

Также она заявила, что американский президент не собирается отменять санкции, которые были ранее введены Вашингтоном против Москвы, Тегерана и Пхеньяна.