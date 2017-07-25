Анвельт обсудит в Италии миграционный кризис

Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт во вторник, 25 июля, направится с визитом в Италию, где будут обсуждаться вопросы, связанные с миграцией.

В Италии Андрес Анвельт встретится со своим итальянским коллегой Марко Миннити, посетит лагерь беженцев, организованный Красным крестом, а также штаб-квартиру операции ЕС, направленной против контрабанды беженцев, сообщает служба новостей "Радио 4".

Напомним, что один из приоритетов Эстонии во время председательства в Совете ЕС - это сокращение потока незаконной миграции.

Как подчеркнул Андрес Анвельт, один из наиболее важных шагов в этой сфере может стать сотрудничество с третьими странами, а также политика возврата незаконных мигрантов на родину.

В контактную группу, созданную для решения проблемы потока беженцев в регионе Средиземного моря, помимо Италии вошли также Германия, Франция, Австрия, Швейцария, Словения и Мальта.

Африканские страны будут представлены министрами из Туниса, Алжира, Ливии, Мали, Египта и Чада.