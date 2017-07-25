СМИ предрекают отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона

Сам Тиллерсон ранее говорил, что останется на своей должности, по меньшей мере, до конца этого года, передает во вторник служба новостей "Радио 4".

По словам собеседников телеканала, это позволит политику продолжить реорганизацию Госдепартамента и пополнить свой послужной список годом работы на этом посту. Однако еще два источника телеканала заявили о том, что не удивятся, если Тиллерсон уйдет со своей должности раньше - из-за возрастающих разногласий с Белым домом.

Глава Госдепа, в частности, критически отнесся к публичным упрекам президента США Дональда Трампа в адрес главы Минюста Джефа Сешнса.

Разногласия также затрагивают вопрос выстраивания отношений с Ираном.